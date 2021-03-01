Названы категории россиян, которые получат повышенные выплаты с 1 апреля

Минтруд РФ напомнил о повышении государственных и социальных выплат для ряда граждан.politexpert.net / Евгений ЗайцевГосударственные пособия будут проиндексированы на 3,4% в апреле 2021. Об этом пишет информационное интернет-агентство URA.RU.Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации заявило, что целевая аудитория для получения таких выплат — россияне, которые не получили права на страховую пенсию по старости, инвалидности или потери кормильца из-за недостаточного трудового стажа. Индексация затронет ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, сирот, а также людей, родственники которых погибли во время службы.Прожиточный минимум пенсионера в России в прошлом году составлял 9 308 рублей. В 2019 году он находился на уровне 9 002 рублей. В соответствии с законом, пенсия будет увеличиваться с ориентиром на темпы роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.Владимир Гусе