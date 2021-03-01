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Основные проблемы которые возникают на КПВВ при установке мобильного приложения «Вдома»

robot Сегодня, 15:450Новости
Основные проблемы которые возникают на КПВВ при установке мобильного приложения «Вдома»

На КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое» практически всегда существуте техническая возможность установить мобильное приложение «Вдома» для контроля самоизоляции из-за распространения COVID-19. Но часто люди, особенно пожилого возраста сталкиваются с другими проблемами в своих телефонах при установке этого мобильного приложения.
Вот наиболее распространенные проблемы, которые следует предусмотреть и проверить свой смартфон еще дома:
Проблемы с доступом к Google-аккаунту. Если аккаунт Google не зарегистрирован на человека, к такому телефону невозможно подвязать приложение «Вдома».
Информацию о некоторых моделях телефонов нужно вносить в Google-аккаунт вручную, чтобы приложение «Вдома» могло работать корректно.
В телефонах Huawei заблокирован Play Market, поэтому для установки приложения «Вдома» его тоже надо включать вручную.
Из-за того, что люди имеют несколько СИМ-карточек с мобильными номерами, их замена требует много времени, ведь вытащить карточку можно обычно только с помощью иглы или скрепки.
Приложение «Вдома» работает на устройствах с операционной системой, новее чем Android 5.0.
Школа выживания - Сегодня, 15:45 7

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