Какие дороги отремонтируют в Луганской области в 2021 году. Список





В 2021 году Департаментом запланированы работы по следующим объектам:

капитальный ремонт моста через реку Северский Донец по ул. Первомайская в Лисичанске — работы начаты 1 февраля;

текущий средний ремонт на участке автомобильной дороги О131304 (Сватово — Новоникольское — Краснореченское) — заключен договор с подрядчиком, работы будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий;

Продолжаются тендерные процедуры по следующим объектам:

текущий средний ремонт 5 км участка дороги О130801 (Никольское — Морозовка — Мусиевка — Бараниковка);

текущий средний ремонт 7 км участка дороги О130905 (Новоайдар — Евсуг);

текущий средний ремонт 7 км участка дороги О131003 (Ганнусовка — Новороссошь);

текущий средний ремонт 8,2 км участка дороги С131226 (Врубовка — Горское);

текущий средний ремонт 5,6 км участка дороги С131728 (КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут) — Запорожское — Чмыровка).

В 2020 году Департаментом были выполнены работы по следующим объектам:

капитальный ремонт 1,85 км асфальтобетонного покрытия по улице Южная в Старобельске;

капитальный ремонт 5,2 км асфальтобетонного покрытия в Золотом по улицам Медицинская, Игнатьева, Молодежная, Центральная и подъездной дороге к Золотому- 3;

капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Соборная, Первомайская, Украинская, Центральная, Чернышевского и Комарова в Горском — работы выполнены на 50%, будут продолжены в 2021 году с наступлением благоприятных погодных условий;

текущий средний ремонт 10,2 км участка дороги О130508 (Новая Астрахань — Боровеньки);

текущий средний ремонт 10,2 км участка дороги О131309 (Нижняя Дуванка- Лозно-Александровка — КПП «Петровка»);

текущий средний ремонт 5 км участка дороги О131309 (Нижняя Дуванка — Лозно-Александровка — КПП «Петровка»);

текущий средний ремонт 6 км участка автомобильной дороги О131201 (КПП «Танюшевка» -Старобильськ — Бахмут — Камышеваха — Попасная — МиронГРЕС);

текущий средний ремонт 5 км участка дороги О130801 (Никольское — Морозовка — Мусиевка — Бараниковка);

текущий средний ремонт 6,8 км участка дороги О131003 (Ганнусовка — Новороссошь);

текущий средний ремонт 5 км участка автомобильной дороги О130701 (Красное поле — Марковка);

текущий средний ремонт на участке дороги О130305 (Троицкое — Белокуракино — Старобельск — Белолуцк) — работы выполнены на 98%, будут продолжены при благоприятных погодных условиях;

текущий средний ремонт 2,7 км участка дороги С131624 (КПП «Красная Таловка» — Станица Луганская);

текущий средний ремонт участка дороги О130904 (Новоахтырка — Трехизбенка) — работы выполнены на 90%, будут продолжены при благоприятных погодных условиях

текущий средний ремонт участка автомобильной дороги О130305 (Троицкое — Белокуракино — Старобельск — Белолуцк) -закинчення работ предусмотрено в 2021 году и будут начаты при благоприятных погодных условиях.

Так же Чумак проинформировал, что на балансе Департамента находится 341 автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 2439 км и 225 искусственных сооружений на них. Из них 79 областных дорог протяженностью 1116,4 км и 262 районных дорог протяженностью 1322,6 км.



По субвенции из государственного бюджета на ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах на 2021 по предусмотрены расходы в сумме более 539 млн грн., в том числе на капитальный ремонт — 98,7 млн грн., текущий средний ремонт — 365,8млн грн., текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание — 75 млн грн. Новости Региона - Сегодня, 15:15 148 Директор Департамента развития, содержания сети автомобильных дорог области, промышленности, транспорта и связи Андрей Чумак рассказал о плане реализации инициативы президента Украины — национальная программа «Большая стройка» на дорогах общего пользования местного значения на 2020-2021 годы в области. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.капитальный ремонт моста через реку Северский Донец по ул. Первомайская в Лисичанске — работы начаты 1 февраля;текущий средний ремонт на участке автомобильной дороги О131304 (Сватово — Новоникольское — Краснореченское) — заключен договор с подрядчиком, работы будут начаты с наступлением благоприятных погодных условий;текущий средний ремонт 5 км участка дороги О130801 (Никольское — Морозовка — Мусиевка — Бараниковка);текущий средний ремонт 7 км участка дороги О130905 (Новоайдар — Евсуг);текущий средний ремонт 7 км участка дороги О131003 (Ганнусовка — Новороссошь);текущий средний ремонт 8,2 км участка дороги С131226 (Врубовка — Горское);текущий средний ремонт 5,6 км участка дороги С131728 (КПП «Танюшевка» — Старобельск — Бахмут) — Запорожское — Чмыровка).капитальный ремонт 1,85 км асфальтобетонного покрытия по улице Южная в Старобельске;капитальный ремонт 5,2 км асфальтобетонного покрытия в Золотом по улицам Медицинская, Игнатьева, Молодежная, Центральная и подъездной дороге к Золотому- 3;капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по улицам Соборная, Первомайская, Украинская, Центральная, Чернышевского и Комарова в Горском — работы выполнены на 50%, будут продолжены в 2021 году с наступлением благоприятных погодных условий;текущий средний ремонт 10,2 км участка дороги О130508 (Новая Астрахань — Боровеньки);текущий средний ремонт 10,2 км участка дороги О131309 (Нижняя Дуванка- Лозно-Александровка — КПП «Петровка»);текущий средний ремонт 5 км участка дороги О131309 (Нижняя Дуванка — Лозно-Александровка — КПП «Петровка»);текущий средний ремонт 6 км участка автомобильной дороги О131201 (КПП «Танюшевка» -Старобильськ — Бахмут — Камышеваха — Попасная — МиронГРЕС);текущий средний ремонт 5 км участка дороги О130801 (Никольское — Морозовка — Мусиевка — Бараниковка);текущий средний ремонт 6,8 км участка дороги О131003 (Ганнусовка — Новороссошь);текущий средний ремонт 5 км участка автомобильной дороги О130701 (Красное поле — Марковка);текущий средний ремонт на участке дороги О130305 (Троицкое — Белокуракино — Старобельск — Белолуцк) — работы выполнены на 98%, будут продолжены при благоприятных погодных условиях;текущий средний ремонт 2,7 км участка дороги С131624 (КПП «Красная Таловка» — Станица Луганская);текущий средний ремонт участка дороги О130904 (Новоахтырка — Трехизбенка) — работы выполнены на 90%, будут продолжены при благоприятных погодных условияхтекущий средний ремонт участка автомобильной дороги О130305 (Троицкое — Белокуракино — Старобельск — Белолуцк) -закинчення работ предусмотрено в 2021 году и будут начаты при благоприятных погодных условиях.Так же Чумак проинформировал, что на балансе Департамента находится 341 автомобильная дорога общего пользования местного значения протяженностью 2439 км и 225 искусственных сооружений на них. Из них 79 областных дорог протяженностью 1116,4 км и 262 районных дорог протяженностью 1322,6 км.По субвенции из государственного бюджета на ремонт и содержание автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах на 2021 по предусмотрены расходы в сумме более 539 млн грн., в том числе на капитальный ремонт — 98,7 млн грн., текущий средний ремонт — 365,8млн грн., текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание — 75 млн грн. Новости Региона - Сегодня, 15:15 148

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