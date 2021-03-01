Представители Луганской областной администрации и ГСЧС путаются в показаниях и не способствуют расследованию по масштабным лесным пожарам
По результатам расследования, члены Временной следственной комиссии намерены предложить Президенту дать оценку руководству Луганской области. Об этом пишет сайт политической партии «Слуга народа».
Представители Луганской военно-гражданской администрации и ГСЧС не способствуют расследованию и путаются в показаниях. Об этом во время выездного заседания комиссии в поселке Сиротино рассказал глава ВСК Руслан Горбенко.
Члены комиссии инициировали выездное заседание непосредственно в одном из поселков, который больше всего пострадал от масштабных пожаров в 2020 году, чтобы лично выслушать жителей и собрать дополнительную информацию для расследования.
Заседание комиссии по Сиротино сделали открытым, в нем приняли участие пострадавшие от пожаров, а также глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, представители местной власти и руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«Мы уже четвертый раз общаемся с начальником ДСНС области Михаилом Пшиком и видим, что он и его подчиненные не готовы содействовать расследованию. Поэтому мы по крупицам собираем информацию, общаясь с пострадавшими. Говорим и с пожарными, которые тушили пожар и получили по 8 гривен премии в то время, как руководители получили от 10 до 50 тыс. гривен и генеральские звания», — сказал Горбенко.
Комиссия выяснила, что жителей поселка Сиротино вовремя не оповестили о том, что огонь приближается со стороны соседних сел, и люди практически в последний момент выскакивали из домов. А выбирались из горящего поселка самостоятельно кто как мог — централизованной эвакуации не было.
Также, по предварительной информации, во время пожаров 6-7 июля 2020 у спасателей не работали рации, связи не было, поэтому они не могли оперативно реагировать на ситуацию.
Кроме того, по словам Горбенко, комиссия обнаружила систематическое хищение дизельного топлива и подделку документов. Например, в отчетах ГСЧС значится, что в одном из дачных кооперативов пожар тушили семь подразделений, но по свидетельству местных жителей, пожарных там не было вовсе.
«Мы должны проанализировать и действия местных властей, в частности правильно ли они тратили бюджетные средства и была ли у них в приоритете гражданская защита населения. Мы понимаем, что нашим руководителям ВГА интереснее тратить бюджетные средства на ремонт и покупку «несуществующих домов», чем организовывать систему оповещения в селах или же давать субвенцию на эту систему оповещения», — констатирует Горбенко.
В свою очередь заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Максим Ткаченко отмечает некомпетентность местной власти и ее нежелание сотрудничать с комиссией.
«В Луганской ВЦА работают абсолютно некомпетентные руководители. Когда они шли на должности, то руководствовались чем угодно, только не знаниями, профессионализмом и опытом управления такими администрациями. В связи с проведением ООС должностные лица в Луганской области получают повышенную зарплату, но тогда должна быть повышена ответственность и готовность защищать интересы области, людей. Я поражен некомпетентностью, наглостью и полным неуважением к работе нашей комиссии и к отдельным депутатам», — заявил Ткаченко.
Члены комиссии продолжают расследование,
Напомним, созданная парламентом ВСК расследует возможное бездействие Луганской ВГА и ГУ ГСЧС в Луганской области во время масштабных пожаров в 2020 году. Тогда сгорело более 500 домов, 12 человек погибли.
В комиссию вошли депутаты фракции «Слуги народа»: Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Сергей Ионушас и Павел Фролов. Новости Региона - Сегодня, 15:00 137
Представители Луганской военно-гражданской администрации и ГСЧС не способствуют расследованию и путаются в показаниях. Об этом во время выездного заседания комиссии в поселке Сиротино рассказал глава ВСК Руслан Горбенко.
Члены комиссии инициировали выездное заседание непосредственно в одном из поселков, который больше всего пострадал от масштабных пожаров в 2020 году, чтобы лично выслушать жителей и собрать дополнительную информацию для расследования.
Заседание комиссии по Сиротино сделали открытым, в нем приняли участие пострадавшие от пожаров, а также глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, представители местной власти и руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
«Мы уже четвертый раз общаемся с начальником ДСНС области Михаилом Пшиком и видим, что он и его подчиненные не готовы содействовать расследованию. Поэтому мы по крупицам собираем информацию, общаясь с пострадавшими. Говорим и с пожарными, которые тушили пожар и получили по 8 гривен премии в то время, как руководители получили от 10 до 50 тыс. гривен и генеральские звания», — сказал Горбенко.
Комиссия выяснила, что жителей поселка Сиротино вовремя не оповестили о том, что огонь приближается со стороны соседних сел, и люди практически в последний момент выскакивали из домов. А выбирались из горящего поселка самостоятельно кто как мог — централизованной эвакуации не было.
Также, по предварительной информации, во время пожаров 6-7 июля 2020 у спасателей не работали рации, связи не было, поэтому они не могли оперативно реагировать на ситуацию.
Кроме того, по словам Горбенко, комиссия обнаружила систематическое хищение дизельного топлива и подделку документов. Например, в отчетах ГСЧС значится, что в одном из дачных кооперативов пожар тушили семь подразделений, но по свидетельству местных жителей, пожарных там не было вовсе.
«Мы должны проанализировать и действия местных властей, в частности правильно ли они тратили бюджетные средства и была ли у них в приоритете гражданская защита населения. Мы понимаем, что нашим руководителям ВГА интереснее тратить бюджетные средства на ремонт и покупку «несуществующих домов», чем организовывать систему оповещения в селах или же давать субвенцию на эту систему оповещения», — констатирует Горбенко.
В свою очередь заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Максим Ткаченко отмечает некомпетентность местной власти и ее нежелание сотрудничать с комиссией.
«В Луганской ВЦА работают абсолютно некомпетентные руководители. Когда они шли на должности, то руководствовались чем угодно, только не знаниями, профессионализмом и опытом управления такими администрациями. В связи с проведением ООС должностные лица в Луганской области получают повышенную зарплату, но тогда должна быть повышена ответственность и готовность защищать интересы области, людей. Я поражен некомпетентностью, наглостью и полным неуважением к работе нашей комиссии и к отдельным депутатам», — заявил Ткаченко.
Члены комиссии продолжают расследование,
Напомним, созданная парламентом ВСК расследует возможное бездействие Луганской ВГА и ГУ ГСЧС в Луганской области во время масштабных пожаров в 2020 году. Тогда сгорело более 500 домов, 12 человек погибли.
В комиссию вошли депутаты фракции «Слуги народа»: Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Сергей Ионушас и Павел Фролов. Новости Региона - Сегодня, 15:00 137
Метки: {keywords}