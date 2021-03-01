Представители Луганской областной администрации и ГСЧС путаются в показаниях и не способствуют расследованию по масштабным лесным пожарам



Представители Луганской военно-гражданской администрации и ГСЧС не способствуют расследованию и путаются в показаниях. Об этом во время выездного заседания комиссии в поселке Сиротино рассказал глава ВСК Руслан Горбенко.



Члены комиссии инициировали выездное заседание непосредственно в одном из поселков, который больше всего пострадал от масштабных пожаров в 2020 году, чтобы лично выслушать жителей и собрать дополнительную информацию для расследования.

Заседание комиссии по Сиротино сделали открытым, в нем приняли участие пострадавшие от пожаров, а также глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, представители местной власти и руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«Мы уже четвертый раз общаемся с начальником ДСНС области Михаилом Пшиком и видим, что он и его подчиненные не готовы содействовать расследованию. Поэтому мы по крупицам собираем информацию, общаясь с пострадавшими. Говорим и с пожарными, которые тушили пожар и получили по 8 гривен премии в то время, как руководители получили от 10 до 50 тыс. гривен и генеральские звания», — сказал Горбенко.

Комиссия выяснила, что жителей поселка Сиротино вовремя не оповестили о том, что огонь приближается со стороны соседних сел, и люди практически в последний момент выскакивали из домов. А выбирались из горящего поселка самостоятельно кто как мог — централизованной эвакуации не было.

Также, по предварительной информации, во время пожаров 6-7 июля 2020 у спасателей не работали рации, связи не было, поэтому они не могли оперативно реагировать на ситуацию.

Кроме того, по словам Горбенко, комиссия обнаружила систематическое хищение дизельного топлива и подделку документов. Например, в отчетах ГСЧС значится, что в одном из дачных кооперативов пожар тушили семь подразделений, но по свидетельству местных жителей, пожарных там не было вовсе.

«Мы должны проанализировать и действия местных властей, в частности правильно ли они тратили бюджетные средства и была ли у них в приоритете гражданская защита населения. Мы понимаем, что нашим руководителям ВГА интереснее тратить бюджетные средства на ремонт и покупку «несуществующих домов», чем организовывать систему оповещения в селах или же давать субвенцию на эту систему оповещения», — констатирует Горбенко.

В свою очередь заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Максим Ткаченко отмечает некомпетентность местной власти и ее нежелание сотрудничать с комиссией.

«В Луганской ВЦА работают абсолютно некомпетентные руководители. Когда они шли на должности, то руководствовались чем угодно, только не знаниями, профессионализмом и опытом управления такими администрациями. В связи с проведением ООС должностные лица в Луганской области получают повышенную зарплату, но тогда должна быть повышена ответственность и готовность защищать интересы области, людей. Я поражен некомпетентностью, наглостью и полным неуважением к работе нашей комиссии и к отдельным депутатам», — заявил Ткаченко.

Члены комиссии продолжают расследование,

Напомним, созданная парламентом ВСК расследует возможное бездействие Луганской ВГА и ГУ ГСЧС в Луганской области во время масштабных пожаров в 2020 году. Тогда сгорело более 500 домов, 12 человек погибли.

В комиссию вошли депутаты фракции «Слуги народа»: Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Сергей Ионушас и Павел Фролов. Новости Региона - Сегодня, 15:00 137 По результатам расследования, члены Временной следственной комиссии намерены предложить Президенту дать оценку руководству Луганской области. Об этом пишет сайт политической партии «Слуга народа».Представители Луганской военно-гражданской администрации и ГСЧС не способствуют расследованию и путаются в показаниях. Об этом во время выездного заседания комиссии в поселке Сиротино рассказал глава ВСК Руслан Горбенко.Члены комиссии инициировали выездное заседание непосредственно в одном из поселков, который больше всего пострадал от масштабных пожаров в 2020 году, чтобы лично выслушать жителей и собрать дополнительную информацию для расследования.Заседание комиссии по Сиротино сделали открытым, в нем приняли участие пострадавшие от пожаров, а также глава Луганской ВЦА Сергей Гайдай, представители местной власти и руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.«Мы уже четвертый раз общаемся с начальником ДСНС области Михаилом Пшиком и видим, что он и его подчиненные не готовы содействовать расследованию. Поэтому мы по крупицам собираем информацию, общаясь с пострадавшими. Говорим и с пожарными, которые тушили пожар и получили по 8 гривен премии в то время, как руководители получили от 10 до 50 тыс. гривен и генеральские звания», — сказал Горбенко.Комиссия выяснила, что жителей поселка Сиротино вовремя не оповестили о том, что огонь приближается со стороны соседних сел, и люди практически в последний момент выскакивали из домов. А выбирались из горящего поселка самостоятельно кто как мог — централизованной эвакуации не было.Также, по предварительной информации, во время пожаров 6-7 июля 2020 у спасателей не работали рации, связи не было, поэтому они не могли оперативно реагировать на ситуацию.Кроме того, по словам Горбенко, комиссия обнаружила систематическое хищение дизельного топлива и подделку документов. Например, в отчетах ГСЧС значится, что в одном из дачных кооперативов пожар тушили семь подразделений, но по свидетельству местных жителей, пожарных там не было вовсе.«Мы должны проанализировать и действия местных властей, в частности правильно ли они тратили бюджетные средства и была ли у них в приоритете гражданская защита населения. Мы понимаем, что нашим руководителям ВГА интереснее тратить бюджетные средства на ремонт и покупку «несуществующих домов», чем организовывать систему оповещения в селах или же давать субвенцию на эту систему оповещения», — констатирует Горбенко.В свою очередь заместитель председателя депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Максим Ткаченко отмечает некомпетентность местной власти и ее нежелание сотрудничать с комиссией.«В Луганской ВЦА работают абсолютно некомпетентные руководители. Когда они шли на должности, то руководствовались чем угодно, только не знаниями, профессионализмом и опытом управления такими администрациями. В связи с проведением ООС должностные лица в Луганской области получают повышенную зарплату, но тогда должна быть повышена ответственность и готовность защищать интересы области, людей. Я поражен некомпетентностью, наглостью и полным неуважением к работе нашей комиссии и к отдельным депутатам», — заявил Ткаченко.Члены комиссии продолжают расследование,Напомним, созданная парламентом ВСК расследует возможное бездействие Луганской ВГА и ГУ ГСЧС в Луганской области во время масштабных пожаров в 2020 году. Тогда сгорело более 500 домов, 12 человек погибли.В комиссию вошли депутаты фракции «Слуги народа»: Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Владимир Воронов, Сергей Ионушас и Павел Фролов. Новости Региона - Сегодня, 15:00 137

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