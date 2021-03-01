Организаторы продлили прием заявок на конкурс "Мой родной язык – русский" до 28 марта

Организационный комитет конкурса "Мой родной язык – русский" продлил прием заявок на участие до 28 марта включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на Луганскую государственную академию культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского.

"Конкурс "Мой родной язык – русский" получил международный резонанс, из-за чего время приема заявок продлено до 28 марта включительно", – говорится в сообщении.

В академии отметили, что оргкомитет конкурса принял конкурсные работы от нескольких десятков жителей ЛНР.

"Особенно активны старшеклассники луганских школ. Кроме того, с нами связались коллеги из Сочи, Севастополя, Липецка, Челябинска и других российских городов с просьбой продлить срок приема работ на конкурс, чтобы они смогли принять в нем участие", – пояснила глава оргкомитета, заместитель руководителя научно-просветительского центра по изучению русской культуры Донбасса при ЛГАКИ имени Матусовского Ирина Шаповалова.

Конкурс проводится в номинациях эссе, стихотворение (цикл стихотворений), публицистические размышления. Конкурсные работы объемом от одной до пяти страниц необходимо направлять на электронный адрес gaki.centre@gmail.com.

Ранее планировалось, что итоги конкурса будут объявлены 15 марта.

В академии отметили, что конкурс "Мой родной язык – русский" является не единственным проектом центра.

"Его руководитель – профессор, доктор филологических наук Ирина Зайцева записала первую из цикла видеолекций о феномене родного языка. В официальной группе вуза в социальной сети "ВКонтакте" ее уже послушали более 1 200 человек", – рассказали в ЛГАКИ.

Напомним, научно-просветительский центр по изучению русской культуры Донбасса открылся на базе ЛГАКИ в ноябре 2020 года. В его задачи входит не только изучение и пропаганда русской культуры, а прежде всего – исследование регионального культурного пласта, национальных истоков культуры Луганщины.

16 марта — Луганск