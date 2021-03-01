Масло, творог колбаса и говядина в ЛНР стоят меньше, чем в подконтрольных Киеву районах

Сливочное масло, творог, вареная колбаса и говядина в феврале в ЛНР стоили дешевле, чем в подконтрольных Киеву районах Луганщины. Об этом свидетельствует сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары, проведенный Министерством промышленности и торговли Республики.

Сливочное масло в ЛНР в феврале стоил 488,18 руб. за кг, а на подконтрольной Киеву территории его стоимость на 159,6 руб. выше – 647,77 руб. за кг, что на 24,6% больше. Творог в Республике дешевле на 142,5 руб., или на 43,5%; стоимость вареной колбасы ниже на 117,2 руб., или на 38,4%; говядина в ЛНР дешевле на 45 руб., или на 11,1%; стоимость хлеба из муки высшего сорта ниже на 38,5 руб., или на 66%.

Ржано-пшеничный хлеб в ЛНР на 32,8 руб., или на 55,4% дешевле, чем на подконтрольной Киеву территории, мясо птицы – на 29,5 руб., или на 17,9%, подсолнечное масло – на 27,4 руб., или на 21,5%, гречневая крупа – на 24,1 руб., или на 23,5%, яйца – на 22,5 руб., или на 27%.

Также в Республике незначительно дешевле мука, макаронные изделия, сахар, молоко, рис, свинина.

Ранее в Минпромторге сообщали, что в январе в ЛНР стоили дешевле, чем в подконтрольных Киеву районах Луганщины, творог, сливочное масло, вареная колбаса и хлеб из муки высшего сорта.

16 марта — Луганск