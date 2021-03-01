На КПВВ «Станица Луганская» не пускали студента — луганчанина, который возвращался домой с учебы в Германии



На пункте пропуска в Станице Луганской правозащитники-волонтеры помогли мужчине, который ехал из Германии в Луганск с просроченным украинским паспортом, быстро оформить документы для пересечения линии разграничения. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на «Свободное радио».

Сообщается, что в сторону Луганска пытался пройти, имеющий там прописку мужчина, который возвращался с 4-летнего обучения в Германии. Однако, во время возвращения в Украину выяснилось, что у него недействителен внутренний украинский паспорт (вовремя не вклеена фотография в соответствующем возрасте).

«Мужчина обратился в миграционную службу, прошел сканирование и получил справку для пересечения КПВВ. Электронный пропуск ему оформили на загранпаспорт. Работники координационной группы ускоренно обработали электронный пропуск по уважительной причине. Только после этого мужчина прошел через этот КПВВ в Луганск», — рассказали в БФ «Право на защиту». Новости Региона - Сегодня, 16:00 126 На КПВВ в Станице у мужчины, который возвращался из Германии в Луганск, возникли проблемы с паспортом.На пункте пропуска в Станице Луганской правозащитники-волонтеры помогли мужчине, который ехал из Германии в Луганск с просроченным украинским паспортом, быстро оформить документы для пересечения линии разграничения. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на «Свободное радио».Сообщается, что в сторону Луганска пытался пройти, имеющий там прописку мужчина, который возвращался с 4-летнего обучения в Германии. Однако, во время возвращения в Украину выяснилось, что у него недействителен внутренний украинский паспорт (вовремя не вклеена фотография в соответствующем возрасте).«Мужчина обратился в миграционную службу, прошел сканирование и получил справку для пересечения КПВВ. Электронный пропуск ему оформили на загранпаспорт. Работники координационной группы ускоренно обработали электронный пропуск по уважительной причине. Только после этого мужчина прошел через этот КПВВ в Луганск», — рассказали в БФ «Право на защиту». Новости Региона - Сегодня, 16:00 126

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