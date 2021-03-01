ВСУ по указанию Киева готовят огневые провокации перед "Минском" – Народная милиция

Командир 92-й бригады ВСУ Павел Федосенко по поручению командующего оперативной тактической группировки (ОТГ) "Север" Владимира Горбатюка взял под личный контроль проведение огневых провокаций перед заседанием Контактной группы, запланированным на 17 марта. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что командование так называемой операции объединенных сил "не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе в период заседания Контактной группы", а обстрел района поселка Молодежное бойцами 92-й бригады из автоматического станкового гранатомета и станкового противотанкового гранатомета "не достиг желаемого результата, которого ожидало командование ОТГ "Север".

"В связи с этим командующий группировкой Горбатюк поставил задачу военному преступнику командиру 92-й бригады Федосенко убыть во 2-й батальон и взять под личное руководство подготовку и проведение огневых провокаций", - сказал офицер пресс-службы.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

16 марта — Луганск