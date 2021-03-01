Боец ВСУ подорвался на растяжке, ища следивший за ОБСЕ беспилотник – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ подорвался на растяжке, пытаясь найти упавший в районе Счастья беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который отслеживал передвижение патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что "участившиеся случаи вскрытия наблюдателями СММ ОБСЕ украинской военной техники, размещенной в жилых районах и на территории объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов подконтрольной Киеву территории, вынуждают командование бригад ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север" прибегать к различным ухищрениям для своевременного обнаружения патрулей миссии с целью сокрытия запрещенного вооружения".

"Командир 80-й бригады ВСУ (полковник Владимир) Шворак отдал приказ на отслеживание передвижения патрулей миссии ОБСЕ посредством воздушного наблюдения с помощью БПЛА и установку дополнительных камер видеонаблюдения. 14 марта в районе населенного пункта Счастье в результате низкого уровня профессиональной подготовки расчета БПЛА было утеряно управление беспилотником типа "Фантом", с помощью которого украинские боевики осуществляли отслеживание перемещения патруля миссии ОБСЕ", – рассказал Филипоненко.

Офицер пресс-службы добавил, что "в ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что летательный аппарат упал недалеко от линии соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье".

"При попытке подобраться к месту падения беспилотника в результате подрыва на растяжке получил осколочное ранение ног солдат Резниченко", – сообщил представитель оборонного ведомства Республики, отметив, что "подорвавшегося подчиненного комбриг Шворак преподнес в донесении в штаб ОТГ "Север" как получившего ранение в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР".

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 марта — Луганск