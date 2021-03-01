ВСУ перебросили снайперов в район Золотого – Народная милиция

Киевские силовики перебросили снайперов в район Золотого. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Несмотря на действующие договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону "операции объединенных сил" снайперов. Вчера отмечено прибытие трех снайперских пар в район населенного пункта Золотое из состава взвода снайперов 92-й бригады", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что Народная милиция не исключает возможного обострения обстановки в этом районе и усиления огневой активности со стороны украинских силовиков, в том числе и вблизи участка разведения сил и средств у Золотого.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе, которое было подписано в сентябре 2016 года, предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского (ДНР). В зонах разведения у Золотого и Петровского неоднократно выявлялись случаи размещения Киевом личного состава и военной техники.

Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 00:01 27 июля. Они включают запрет на разведывательно-диверсионные действия; использование летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

16 марта — Луганск