Полковник Тимошенко удивил Баранца оценкой численности войск Украины в Донбассе



"Хорошо, три колонны. 240 тысяч, как ты сказал. Делим на три. Получается, вся украинская армия тремя колоннами по 80 тысяч пойдет на Донбасс?" – выразил недоумение Баранец.

"Получается, что так", – подтвердил Тимошенко.



"До сих пор неясно, собираются ли украинские товарищи воевать там всерьез или хотят выцепить нас на этот крючок. У меня подозрение такое, что все эти прыжки и ужимки, сводятся к одному: произвести такую бодягу, чтобы русские войска не выдержали, прыгнули на Донбасс и утерли нос ВСУ. Да, они надеются, что русские сунутся, но сами в это не верят", – сказал Тимошенко в эфире радио "Комсомольская правда".

Военный эксперт Михаил Тимошенко оценил численность украинских войск в Донбассе и удивил коллегу Виктора Баранца озвученными данными.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"По словам Тимошенко, Украина стянула к линии разграничения с ДНР и ЛНР 18 войсковых бригад и порядка 250 танков. Также в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются зенитные ракетные системы С-300, тяжелая артиллерия и системы залпового огня.Расположение украинских войск навело эксперта на мысль о трех направлениях, которые обозначают ВСУ для гипотетического наступления. Первое проходит от Харькова к Луганску, второе – с контролируемой Украиной части Донбасса на Солнцедар и Горловку, третье – направление Мариуполя.Эксперт сомневается, что ВСУ действительно готовят массированную атаку на Донбасс. Он считает, что главной целью Украины является провоцирование ответных действий со стороны России, чтобы дать Западу повод для очередных мер против РФ. Тимошенко подчеркнул, что в успех подобного плана не верят даже сами украинские военные.Эксперты считают, что Украина вряд ли решится на силовой сценарий в Донбассе. Более реальной причиной действий ВСУ аналитики называют повышение ставок в переговорном процессе. Одной из главных причин отсутствия наступления украинские эксперты называют крайне низкий боевой дух в армии: согласно статистике, только четверть стянутых в Донбасс военнослужащих хотят участвовать в атаке.Григорий Егоро