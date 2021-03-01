В Крыму задержан агент СВР Украины

"ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории республики Крым", - говорится в релизе.

"В ходе обследования его личного автомобиля обнаружен и изъят предмет с внешними признаками самодельного взрывного устройства. Со слов задержанного Есипенко В.Л., указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - добавляется в сообщении.

Россиянина, работающего на спецслужбы Украины, задержали за "разведывательно-подрывную деятельность" в Крыму, в его машине нашли самодельную бомбу, сообщает ЦОС ФСБ РФ.Отмечается, что мужчина был задержан, чтобы исключить проведение им "подрывных акций в интересах украинских спецслужб".Подчеркивается, что против Есипенко заведено уголовное дело.источник