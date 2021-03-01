Правоохранители изъяли из тайников в Самсоновке 12,5 кг марихуаны, автомат и боеприпасы

Правоохранители изъяли из тайников в селе Самосоновка Краснодонского района 12,5 кг марихуаны, автомат и боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год группа местных жителей выращивала марихуану, урожай хранила в закопанных вблизи их домов пластиковых емкостях объемом от 40 до 60 литров, а затем занималась сбытом наркотиков.

"В указанных тайниках обнаружены и изъяты наркотические средства каннабис (марихуана), общая масса которых составила 12 кг 500 грамм, один автомат Калашникова, 256 патронов к автомату и одна граната системы Ф-1", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, оно направлено в Краснодонский горрайонный суд. Обвиняем грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

16 марта — Луганск