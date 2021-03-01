ЛНР поднимет на заседании Контактной группы вопрос демаршей Киева в политгруппе – Дейнего

ЛНР на заплнированном на 17 марта заседании Контактной группы поднимет вопрос демаршей представителей Украины в подгруппе по политическому урегулированию. Об этом заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.Он напомнил, что состоявшееся сегодня в режиме видеоконференции "заседание подгруппы по политическим вопросам, хотя и продлилось более часа, но завершилось фактически так и не начавшись"."Вся логика предшествующих заседаний этой подгруппы склоняла к убежденности, что Украина категорически не готова к конструктивному обсуждению никаких аспектов политического урегулирования конфликта. Сегодняшнее заседание внесло полную ясность в этот вопрос", - отметил Дейнего.Он пояснил, что "сделанные накануне многозначительные анонсы "новых планов" и "сценариев", загнали украинскую делегацию в патовое положение". Более того: от обсуждения предложенного Республиками Донбасса "проекта Дорожной карты они отказались, старый украинский проект Плана шагов противоречит Минским соглашениям, нового похоже нет"."Но сказать об этом вслух они не могут. И договариваться с Республиками о том, каким будет особый статус, для них табу. Таким образом, любые предметные обсуждения в политической подгруппе только усложняют положение Украины на Минских переговорах. И украинская делегация избрала тактику срыва заседания по надуманному предлогу: якобы их смущают общественные эксперты, включённые в состав делегаций Республик, в связи с уголовным преследованием одного из них "за терроризм" на Украине", - констатировал представитель Республики, подчеркнув, что "старое, 2018 года, дело, которое в контексте обязательств, подписанных официальным представителем Украины ещё в 2015 году, должно было не только давно исчезнуть, как нарушающее Минские соглашения - пункт 5 Комплекса мер, но и не могло бы возникнуть в принципе, если бы Украина выполняла обязательства, под которыми сама же и подписалась".Дейнего указал на то, что "своё невыполнение одной из ключевых норм Минских соглашений (пункт 5 Комплекса мер: недопущение преследования и наказания в связи с конфликтом) Украина беззастенчиво использовала, как основание для блокирования рассмотрения политических вопросов, для блокирования обсуждения предложенного Республиками механизма по обеспечению выполнения Украиной всех без изъятия международных обязательств, принятых в рамках Минских переговоров, в той их последовательности и логической взаимосвязи, которая закреплена в подписанных ими документах"."Подобные демарши недопустимы для добросовестного участника переговоров и прямо противоречат любым международным стандартам, в том числе стандартам ОБСЕ. На предстоящем заседании Контактной группы 17 марта мы, безусловно, поднимем этот вопрос. И будем настаивать на должной оценке срыва украинской стороной заседания политической подгруппы, фактического отказа от выполнения поставленной Контактной группой задачи по разработке консенсусного проекта Дорожной карты (плана шагов) на основе всех предложений, внесённых участниками переговоров, и прямого нарушения Киевом своих обязательств по Минским соглашениям", - заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.16 марта — Луганск