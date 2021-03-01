Суд приговорил к 1,5 годам заключения многодетную мать, оставившую дочь умирать

Лутугинский районный суд приговорил к полутора годам лишения свободы многодетную мать, оставившую без помощи умиравшую дочь. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

В ведомстве рассказали, что по месту жительства женщины в поселке городского типа Успенка Лутугинского района был обнаружен труп ее малолетней дочери, смерть которой "наступила за 10 часов до вызова скорой помощи". Подсудимая сознательно оставила девочку без помощи в опасном для здоровья состоянии.

В ходе следствия было установлено, что женщина ненадлежаще исполняла обязанности по воспитанию своих детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения и жестоко обращалась с ними.

"На основании собранных в ходе следствия доказательств Лутугинским районным судом вынесен приговор, согласно которому вышеуказанная гражданка осуждена на 1 год 6 месяцем лишения свободы", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что женщина "в ходе предварительного следствия вину в предъявленном обвинении не признала и всячески пыталась ввести следствие, а в последующем и суд в заблуждение".

16 марта — Луганск