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Отключение электроснабжения в Луганске 17 марта

robot Сегодня, 19:1521Новости
Отключение электроснабжения в Луганске 17 марта
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 17 марта будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Каменнобродского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Луганской Правды, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а;
улица Коммунальная, 79, 79а, 80;
улица Киевская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22, 24, 24а, 24б;
улица Широкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19а, 20, 22, 22а, 22б;
улица Придорожная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
улица Лермонтова, 98 г.
В Каменнобродском районе без электричества останутся:
участок Цупова, 1, 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 9а, 12, 13, 13/2, 13/3, 15, 16, 17, 20, 23, 18, 19, 21.
В Жовтневом районе электроснабжение будет отсутствовать:
квартал Якира, 1, 11, 12, 13;
улица Академический городок, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 18:30 222

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