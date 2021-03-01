Синоптики прогнозируют днем 17 марта в ЛНР до 8 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 17 марта будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 8 градусов тепла днем, местами пройдет дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 16 марта до 21:00 17 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью местами осадки в виде мокрого снега и дождя, слабое налипание мокрого снега, днем местами дождь, на дорогах местами гололедица; ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 3-8 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса тепла, днем – плюс 6-8 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 4-6 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 1 до 3 градусов выше нуля ночью и от 6 до 8 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 17 марта метеорологи отмечали в 1884 году – минус 20 градусов. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1962 году и составляла плюс 16,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 17 марта – 06:01, время захода – 19:04. Продолжительность светового дня составит 13 часов 03 минуты.

По предварительному прогнозу, 18-19 марта ожидается влияние южного циклона. Местами пройдут дожди, в отдельных районах возможен туман. Температурный фон существенно не изменится.

16 марта — Луганск