Киев отказался обсуждать восстановление экономических связей с Донбассом – делегация ЛНР

Представители Украины в рабочей группе по вопросам экономики и восстановления Контактной группы в ходе прошедшего в режиме видеоконференции заседания заблокировали обсуждение вопроса восстановления социально-экономических связей Киева с Донбассом. Об этом сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

"К главному вопросу экономической подгруппы – восстановлению социально-экономических связей – Украина в этот раз подготовилась лучше. И заблокировала его обсуждение отказом обсуждать наши предложения по Дорожной карте возобновления социально-экономических связей через линию разграничения и представить свои альтернативные предложения", - рассказала она.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам и вопросам восстановления.

16 марта — Луганск