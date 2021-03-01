Письменные гарантии по открытию КПВВ в Счастье и Золотом должны предоставить до полудня 17 марта



«Одно из требований, которое было сегодня (в ходе прошедшего в режиме видеоконференции заседания гуманитарной подгруппы) заявлено, это чтобы Украина подтвердила готовность соблюдения режима тишины в данном районе (в районе пунктов пропуска). Это не просто, чтобы было устное заявление, декларативное, а есть установленный порядок, он выработан уже годами. И чтобы у посла (координатора подгруппы от ОБСЕ Тони) Фриша была полная картина всего происходящего и соответствующее заявление СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) сопроводительным письмом было направлено и в его адрес», — заявила Ольга Кобцева.

Представитель Луганска добавила, что Украине «это необходимо сделать до полудня завтрашнего дня».

«Следующее требование было выставлено с нашей стороны — украинская сторона завтра тоже к полудню должна подтвердить соблюдение ранее достигнутых договоренностей, то есть технических параметров работы пунктов пропуска. Эта инициатива тоже была поддержана послом Фришем», — сообщила Кобцева.

Представитель ЛНР уточнила, что именно отсутствие письменной позиции Украины относительно технических параметров новых пунктов пропуска в очередной раз не позволило договориться об их открытии в ходе состоявшейся сегодня видеоконференции. Политика - Сегодня, 20:35 100 Представители Украины до полудня 17 марта должны предоставить письменные гарантии по открытию пунктов пропуска в районе Счастья и Золотого. Об этом на заявила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.«Одно из требований, которое было сегодня (в ходе прошедшего в режиме видеоконференции заседания гуманитарной подгруппы) заявлено, это чтобы Украина подтвердила готовность соблюдения режима тишины в данном районе (в районе пунктов пропуска). Это не просто, чтобы было устное заявление, декларативное, а есть установленный порядок, он выработан уже годами. И чтобы у посла (координатора подгруппы от ОБСЕ Тони) Фриша была полная картина всего происходящего и соответствующее заявление СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) сопроводительным письмом было направлено и в его адрес», — заявила Ольга Кобцева.Представитель Луганска добавила, что Украине «это необходимо сделать до полудня завтрашнего дня».«Следующее требование было выставлено с нашей стороны — украинская сторона завтра тоже к полудню должна подтвердить соблюдение ранее достигнутых договоренностей, то есть технических параметров работы пунктов пропуска. Эта инициатива тоже была поддержана послом Фришем», — сообщила Кобцева.Представитель ЛНР уточнила, что именно отсутствие письменной позиции Украины относительно технических параметров новых пунктов пропуска в очередной раз не позволило договориться об их открытии в ходе состоявшейся сегодня видеоконференции. Политика - Сегодня, 20:35 100

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