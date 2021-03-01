Плотницкого приговорили к пожизненному заключению без конфискации имущества
Сегодня, 16 марта, в Днепре Красногвардейский районный суд огласил вердикт по делу о сбитом самолете ИЛ-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года. Об этом сообщает 056.
Красногвардейский районный суд признал виновными — Игоря Плотницкого, который на тот момент был главой ЛНР в 2014-17 годах, Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Всех фигурантов заочно приговорили к пожизненному заключению без конфискации имущества.
Помимо пожизненного заключения, осужденные обязаны выплатить каждой из семей (49 человек) моральную компенсацию — по 500 тысяч гривен. Также приговоренные к пожизненному лишению свободы обязаны оплатить судебные издержки. Новости Украины - Сегодня, 21:30 136
Красногвардейский районный суд признал виновными — Игоря Плотницкого, который на тот момент был главой ЛНР в 2014-17 годах, Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Всех фигурантов заочно приговорили к пожизненному заключению без конфискации имущества.
Помимо пожизненного заключения, осужденные обязаны выплатить каждой из семей (49 человек) моральную компенсацию — по 500 тысяч гривен. Также приговоренные к пожизненному лишению свободы обязаны оплатить судебные издержки. Новости Украины - Сегодня, 21:30 136
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