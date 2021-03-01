Многодетную мать, бросившую умирать малолетнюю дочь, осудили к лишению свободы

Лутугинский районный суд приговорил к полутора годам лишения свободы многодетную мать, оставившую без помощи умиравшую дочь. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что по месту жительства женщины в поселке городского типа Успенка Лутугинского района был обнаружен труп ее малолетней дочери, смерть которой «наступила за 10 часов до вызова скорой помощи». Подсудимая сознательно оставила девочку без помощи в опасном для здоровья состоянии.

В ходе следствия было установлено, что женщина ненадлежаще исполняла обязанности по воспитанию своих детей 2011, 2016 и 2018 годов рождения и жестоко обращалась с ними.

«На основании собранных в ходе следствия доказательств Лутугинским районным судом вынесен приговор, согласно которому вышеуказанная гражданка осуждена на 1 год 6 месяцем лишения свободы», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что женщина «в ходе предварительного следствия вину в предъявленном обвинении не признала и всячески пыталась ввести следствие, а в последующем и суд в заблуждение». Происшествия - Сегодня, 21:00 134