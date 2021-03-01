Что вчера происходило на КПВВ в Станице: линию разграничения пересекли более 2100 человек.



«Пропускные операции происходили только на КПВВ «Станица Луганская». В течение дня здесь в сторону Луганска прошли 1 044 человека, а на территорию контролируемую правительством Украины — 1064 гражданина”, — сообщил Лизогуб.

На «Станице Луганской” каждый рабочий день дежурят наблюдатели благотворительного фонда «Право на захист”. В комментарии журналистам они рассказали, что 12 человек обращались к представителю координационной группы СБУ, чтобы им помогли оформить электронные пропуски.

«Женщина 1957 г.р. с онкологическим заболеванием ехала на обследование на подконтрольную правительству территорию после лечения в Луганске. Электронного пропуска у нее никогда не было. Ей через координационную группу помогли оформить его ускоренно. Также она планирует оформить пенсию на контролируемой правительством территории”, — рассказал волонтер.

Еще 2 человека направлялись через «Станицу Луганскую” в сторону Луганска на похороны родных. Они уже подали заявку на пропуск, но такое электронное разрешение было еще не готово на момент пересечения.

«Женщина 1967 г.р. из Киева едет на неподконтрольную территорию на похороны матери. В пересечении на КПВВ женщине отказали, поскольку ее пропуск был запрошен, но еще находился в обработке. Через координационную группу обработку электронного пропуска (ввиду уважительной причины) ей ускорили”, — рассказывает монитор.

Аналогичная ситуация сложилась у мужчины с контролируемой территории, который спешил на похороны отца на неподконтрольную Луганщину. Ему также удалось пересечь линию разграничения.

Напомним, через КПВВ со стороны Луганска пропускают через линию разграничения лишь раз в месяц (при этом движение «туда и обратно” учитывают как один).

Украинские пограничники требуют наличие электронного пропуска на пересечение и соблюдение противоэпидемических требований против распространения коронавируса.

А именно: люди должны надевать маску или респиратор, а после пересечения согласиться на 2-недельную самоизоляцию под контролем мобильного приложения «Вдома”. Его устанавливают на КПВВ на смартфон. Если же у человека кнопочный телефон или устаревшая версия смартфона, человек должен согласиться на 2-недельную обсервацию в государственном учреждении.

По сообщению наблюдателя БФ «Право на захист”, программа «Вдома” работала без сбоев, однако 27 человек обратились к волонтерам с просьбой помочь ее установить. Всем, кто пересекал линию разграничения 16 марта, установили на смартфоны это приложение. Поэтому никто на обсервацию 16 марта не отправился.

Отметим, по данным БФ «Право на захист”, на КПВВ «Станица Луганская” до сих пор нет быстрых тестов на коронавирус. Более месяца назад министр здравоохранения Максим Степанов сообщал: такие экспресс-тесты передадут на КПВВ. Тогда люди могли бы тестироваться сразу после пересечения линии разграничения и выходить с 2-недельной самоизоляции досрочно.

Новости Региона - Сегодня, 07:00 235 Вчера, во вторник 16 марта, линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская” смогли пересечь 2108 человек. В обоих направлениях прошло примерно одинаковое количество людей. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Лизогуб.«Пропускные операции происходили только на КПВВ «Станица Луганская». В течение дня здесь в сторону Луганска прошли 1 044 человека, а на территорию контролируемую правительством Украины — 1064 гражданина”, — сообщил Лизогуб.На «Станице Луганской” каждый рабочий день дежурят наблюдатели благотворительного фонда «Право на захист”. В комментарии журналистам они рассказали, что 12 человек обращались к представителю координационной группы СБУ, чтобы им помогли оформить электронные пропуски.«Женщина 1957 г.р. с онкологическим заболеванием ехала на обследование на подконтрольную правительству территорию после лечения в Луганске. Электронного пропуска у нее никогда не было. Ей через координационную группу помогли оформить его ускоренно. Также она планирует оформить пенсию на контролируемой правительством территории”, — рассказал волонтер.Еще 2 человека направлялись через «Станицу Луганскую” в сторону Луганска на похороны родных. Они уже подали заявку на пропуск, но такое электронное разрешение было еще не готово на момент пересечения.«Женщина 1967 г.р. из Киева едет на неподконтрольную территорию на похороны матери. В пересечении на КПВВ женщине отказали, поскольку ее пропуск был запрошен, но еще находился в обработке. Через координационную группу обработку электронного пропуска (ввиду уважительной причины) ей ускорили”, — рассказывает монитор.Аналогичная ситуация сложилась у мужчины с контролируемой территории, который спешил на похороны отца на неподконтрольную Луганщину. Ему также удалось пересечь линию разграничения.Напомним, через КПВВ со стороны Луганска пропускают через линию разграничения лишь раз в месяц (при этом движение «туда и обратно” учитывают как один).Украинские пограничники требуют наличие электронного пропуска на пересечение и соблюдение противоэпидемических требований против распространения коронавируса.А именно: люди должны надевать маску или респиратор, а после пересечения согласиться на 2-недельную самоизоляцию под контролем мобильного приложения «Вдома”. Его устанавливают на КПВВ на смартфон. Если же у человека кнопочный телефон или устаревшая версия смартфона, человек должен согласиться на 2-недельную обсервацию в государственном учреждении.По сообщению наблюдателя БФ «Право на захист”, программа «Вдома” работала без сбоев, однако 27 человек обратились к волонтерам с просьбой помочь ее установить. Всем, кто пересекал линию разграничения 16 марта, установили на смартфоны это приложение. Поэтому никто на обсервацию 16 марта не отправился.Отметим, по данным БФ «Право на захист”, на КПВВ «Станица Луганская” до сих пор нет быстрых тестов на коронавирус. Более месяца назад министр здравоохранения Максим Степанов сообщал: такие экспресс-тесты передадут на КПВВ. Тогда люди могли бы тестироваться сразу после пересечения линии разграничения и выходить с 2-недельной самоизоляции досрочно.Новости Региона - Сегодня, 07:00 235

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