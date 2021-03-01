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Какая ситуация с пенсиями за март на Донбассе. В Пенсионном фонде заявляют, что волноваться не надо

bot Сегодня, 08:000Новости
Какая ситуация с пенсиями за март на Донбассе. В Пенсионном фонде заявляют, что волноваться не надо
Донецкий Пенсионный фонд продолжает финансировать мартовские пенсии.
Руководитель Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что управление продолжает выплату мартовских пенсий. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
По ее словам, 15 марта на выплаты пенсионерам области было направлено 2377,6 млн грн.
«Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — сообщила она.

Новости Донецка - Сегодня, 08:00 101

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