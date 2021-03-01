Концертные программы в Луганской филармонии 20 и 21 марта
Артисты Луганской академической филармонии в эти выходные представят классические произведения 19 века, а также эстрадную концертную программу. Об этом сообщили в отделе информационной политики и рекламы учреждения культуры.
«В субботу, 20 марта, в 14.00 состоится концерт академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Александра Щурова. В исполнении коллектива прозвучат Увертюра «Эгмонт», Симфония №5 Бетховена и Серенада для струнного оркестра Чайковского», — говорится в сообщении.
В филармонии добавили, что в воскресенье, 21 марта, в 15.00 лауреат международных конкурсов Анатолий Лаврентьев представит сольную концертную программу. Вокалист выступит в сопровождении оркестра Театра эстрадной музыки и песни Луганска. В концерте прозвучат произведения Бабаджаняна, Шаинского, Узуна, Паулса, Меркьюри, а также композиции из репертуара хора Турецкого и группы «Baseballs».
Учреждение культуры находится по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 09:00 57
«В субботу, 20 марта, в 14.00 состоится концерт академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств Александра Щурова. В исполнении коллектива прозвучат Увертюра «Эгмонт», Симфония №5 Бетховена и Серенада для струнного оркестра Чайковского», — говорится в сообщении.
В филармонии добавили, что в воскресенье, 21 марта, в 15.00 лауреат международных конкурсов Анатолий Лаврентьев представит сольную концертную программу. Вокалист выступит в сопровождении оркестра Театра эстрадной музыки и песни Луганска. В концерте прозвучат произведения Бабаджаняна, Шаинского, Узуна, Паулса, Меркьюри, а также композиции из репертуара хора Турецкого и группы «Baseballs».
Учреждение культуры находится по адресу: улица Ленина, 23.
Культура - Сегодня, 09:00 57
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