В Украине уменьшили размер субсидий
Субсидии рассчитывались с учетом цены на природный газ
Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале снизился на 800 гривен. Причина — снижение цен на природный газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики Украины.
В Минсоцполитики обьяснили, что за январь размер субсидий рассчитывался с учетом цены на природный газ — 8,5-9 гривен за куб м. Так, общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составляла почти 7,8 млрд гривен.
По данным сайта Министерства, в феврале 2021 года средняя субсидия для украинских семей составила 1483 гривны. При этом, в январе украинцы получали субсидию в размере 2231 грн, а до этого, в декабре — 1731 грн.
В данный момент субсидией в Украине пользуются около 3 млн домохозяйств. Новости Украины - Сегодня, 11:00 61
Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в феврале снизился на 800 гривен. Причина — снижение цен на природный газ для населения до 6,99 гривен за кубометр.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства социальной политики Украины.
В Минсоцполитики обьяснили, что за январь размер субсидий рассчитывался с учетом цены на природный газ — 8,5-9 гривен за куб м. Так, общая сумма начисленных льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг за январь 2021 составляла почти 7,8 млрд гривен.
По данным сайта Министерства, в феврале 2021 года средняя субсидия для украинских семей составила 1483 гривны. При этом, в январе украинцы получали субсидию в размере 2231 грн, а до этого, в декабре — 1731 грн.
В данный момент субсидией в Украине пользуются около 3 млн домохозяйств. Новости Украины - Сегодня, 11:00 61
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