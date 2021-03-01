Горячую линию о прекращении выплаты пенсий проведет Пенсионный фонд в Луганске
Телефонная горячая линия управления Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в Каменнобродском районе Луганска будет проведена 18 марта. Об этом сообщили в районном представительстве ПФ.
«С целью правового просвещения и повышения уровня пенсионной грамотности граждан Луганской Народной Республики 18 марта 2021 года с 10.00 до 12.00 начальник отдела выплаты пенсий управления Пенсионного фонда ЛНР в Каменнобродском районе города Луганска Наталья Станиславовна Шарова проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «О прекращении и восстановлении выплаты пенсии на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 93-29-95. Школа выживания - Сегодня, 11:30 4
«С целью правового просвещения и повышения уровня пенсионной грамотности граждан Луганской Народной Республики 18 марта 2021 года с 10.00 до 12.00 начальник отдела выплаты пенсий управления Пенсионного фонда ЛНР в Каменнобродском районе города Луганска Наталья Станиславовна Шарова проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «О прекращении и восстановлении выплаты пенсии на территории Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону: (0642) 93-29-95. Школа выживания - Сегодня, 11:30 4
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