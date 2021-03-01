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Общественники ЛНР передали Богословскому университету научные издания от российского общества (ФОТО)

Sergey Сегодня, 11:450Новости
Общественники ЛНР передали Богословскому университету научные издания от российского общества (ФОТО)












Представители Общественной палаты (ОП) и Союза писателей (СП) ЛНР передали Луганскому богословскому университету в честь Архистратига Михаила ряд научных изданий от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
Председатель ОП ЛНР Алексей Карякин отметил, что общественники продолжают передачу "научных и публицистических трудов православных ученых и богословов от общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", руководимого известным российским предпринимателем, общественным деятелем и меценатом Константином Малофеевым". Ранее руководители ОП и СП ЛНР передали от общества ряд научных изданий Республиканскому казачьему кадетскому корпусу имени маршала авиации Александра Ефимова и Луганскому государственному университету имени Владимира Даля.
"Наш гуманитарный проект не останавливается лишь на учебных заведениях и именно этой коллекции книг. Очень скоро мы доставим в нашу Республику очередную партию, в этот раз – детской книги. Также мы прорабатываем целый ряд новых гуманитарных инициатив. Уверен, что вскоре мы охватим города и населенные пункты прифронтовых территорий", - заявил руководитель консультативно-совещательного органа.
Он добавил, что ОП ЛНР "остается одним из наиболее активных общественных объединений Республики и, несмотря на пандемию и связанные с нею ограничения, продолжает успешно исполнять свою миссию".
Ректор университета протоиерей Владимир Конончук, поблагодарив общественников, рассказал, что переданные книги станут серьезным подспорьем в учебном процессе.
"В нашем университете существует библиотека, но вот эти книги, что вы привезли сегодня, это большое подспорье в учебном процессе. Причем они будут востребованы и студентами и, в первую очередь, преподавателями", - сказал ректор.
Он отметил, что все книги новые и в учебном заведении таких нет, "они, безусловно, обогатят учителей и учащихся новыми мыслями, идеями и темами".
"Очень рад, что мы сумели закрыть трудами общества "Двуглавый орел" оба профильных учебных подразделения – богословский университет и кафедру мировой философии и теологии Далевского университета. Проект #КнигиДонбассу и впредь будет развиваться в этом направлении: помимо массового завоза мы будем делать точечные доставки специальной литературы по требуемому профилю" - сказал глава комиссии по вопросам культуры, образования и науки ОП ЛНР, председатель правления СП ЛНР Глеб Бобров.
"Двуглавый орел" – общероссийское добровольное общественное объединение, созданное в ноябре 2017 года, в манифесте организации говорится, что ее главная задача – очистить историю Отечества от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации. Общество сотрудничает с Русской православной церковью.
Гуманитарный проект #КнигиДонбассу реализуется по инициативе СП ЛНР с начала 2015 года. С 2019 года при участии ОП ЛНР и российских литераторов эта акция вышла на всероссийский уровень, и поставки книг осуществляются на регулярной основе. За это время различным учреждениям Республики, в первую очередь, библиотекам прифронтовых поселков, пенитенциарным и учебным учреждениям, было передано более пяти тысяч книг.
17 марта — Луганск

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