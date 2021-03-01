Коломойский предлагал заменить референдум в Крыму на плебисцит

"Коломойский звонил мне лично , через знакомого в Днепропетровске. Он (знакомый. — Прим. ред.) мне звонит и передает трубку. Слышу: "Ты понимаешь, кто с тобой разговаривает?" Вот такое общение было: мы зальем Крым миллиардами, поменяйте слово "референдум" на "плебисцит", — сказал Константинов в эфире канала "Крым 24", добавив, что тогда все "испугались" слова "референдум".

Фото: ReutersПредседатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский звонил ему с предложением заменить референдум на плебисцит — в обмен на инвестиции в регион, который оставался бы в составе Украины, передает РИА Новости.Во вторник, 16 марта, Крым отмечал седьмую годовщину референдума, по итогам которого в 2014 году вернулся в состав России. Празднования проходят под девизом "Крымская весна — семь лет дома".На это предложение Коломойского Константинов ответил отказом, поскольку уже принял для себя однозначное решение.Крымский социолог, доцент Крымского федерального университета Наталья Киселева пояснила РИА Новости, что предложение олигарха было попыткой обмана, поскольку ни в украинском, ни в российском законодательстве нет понятия плебисцита — есть лишь понятие референдума. Таким образом, итоги предполагаемого волеизъявления в формате плебисцита не имели бы юридической силы.