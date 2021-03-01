ФСБ предотвратила теракт в Адыгее
В Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.
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Это выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.
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Дома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".
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В гаджетах мужчины специалисты обнаружили "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста — поддельные миграционные документы.
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Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке.
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В 2020 году в России предотвратили больше 40 терактов. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего атаку в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы.
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Семнадцатого февраля на юге страны задержали 19 исламистов "Ат-Такфир валь-Хиджры", которые планировали взрывы на Северном Кавказе. У них изъяли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельной взрывчаткой, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.
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Четвертого марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. У него обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.
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Через неделю в Махачкале уничтожили террориста, у него нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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