ФСБ предотвратила теракт в Адыгее

Фото: РИА НовостиВ Адыгее задержали сторонника запрещенной группировки "Исламское государство"*, который готовил теракт, сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.в ЂЭто выходец из Центральной Азии, он признался, что собирался устроить взрыв в торговом центре.в ЂДома у него нашли компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг ИГ*, а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений".в ЂВ гаджетах мужчины специалисты обнаружили "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста — поддельные миграционные документы.в ЂВозбуждено уголовное дело о подготовке к террористической атаке.в ЂВ 2020 году в России предотвратили больше 40 терактов. В этом году 22 января силовики задержали последователя радикального ислама, готовившего атаку в Башкирии. У него нашли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы.в ЂСемнадцатого февраля на юге страны задержали 19 исламистов "Ат-Такфир валь-Хиджры", которые планировали взрывы на Северном Кавказе. У них изъяли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельной взрывчаткой, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.в ЂЧетвертого марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. У него обнаружили самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки.в ЂЧерез неделю в Махачкале уничтожили террориста, у него нашли автомат, боеприпасы и "пояс смертника".в Ђ*Террористическая организация, запрещенная в России.