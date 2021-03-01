На востоке Луганска крупная авария на теплотрассе — без тепла 13,5 тыс абонентов. Похожая авария и в Алчевске



«В результате порыва, произошедшего 16 марта 2021 года на подземной теплотрассе диаметром 630 мм в районе квартала Волкова города Луганск, от системы теплоснабжения было временно отключено более 13,5 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что подача теплоносителя была прекращена в жилые дома в кварталах Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная, а также в 14 образовательных учреждений.

«С четырех утра специалистами управления «ЛуганскТепло» государственного предприятия «Луганскгаз» ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что порыв на подземной теплотрассе диаметром 130 мм произошел и в Алчевске. Для проведения ремонтных работ управление «АлчевскТепло» временно прекратило теплоснабжение 14 домов по улице Калинина.

«Возобновление подачи тепла отключенным абонентам будет произведено по окончанию всех ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах. По предварительным данным технические работы планируется завершить в течение дня», — сообщили в «Луганскгазе».

На предприятии призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 11:39 146 Специалисты управления «ЛуганскТепло» государственного предприятия «Луганскгаз» устраняют последствия аварии, в результате которой без теплоснабжения остались 13,5 тыс. абонентов в восточной части Луганска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«В результате порыва, произошедшего 16 марта 2021 года на подземной теплотрассе диаметром 630 мм в районе квартала Волкова города Луганск, от системы теплоснабжения было временно отключено более 13,5 тысячи абонентов», — говорится в сообщении.На предприятии уточнили, что подача теплоносителя была прекращена в жилые дома в кварталах Волкова, Гагарина, Комарова, Левченко, на улицах 30 лет Победы, Тухачевского, Учебная, а также в 14 образовательных учреждений.«С четырех утра специалистами управления «ЛуганскТепло» государственного предприятия «Луганскгаз» ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации», — рассказали в пресс-службе.Там добавили, что порыв на подземной теплотрассе диаметром 130 мм произошел и в Алчевске. Для проведения ремонтных работ управление «АлчевскТепло» временно прекратило теплоснабжение 14 домов по улице Калинина.«Возобновление подачи тепла отключенным абонентам будет произведено по окончанию всех ремонтно-восстановительных мероприятий на объектах. По предварительным данным технические работы планируется завершить в течение дня», — сообщили в «Луганскгазе».На предприятии призвали жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Удобный город - Сегодня, 11:39 146

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