Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сильный туман ожидается днем 17 марта

verter Сегодня, 12:150Новости
На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сильный туман ожидается днем 17 марта
Сильный туман ожидается местами на Луганщине в течение дня 17 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Днем 17 марта местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 11:15 56

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: