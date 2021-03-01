На Луганщине объявлено штормовое предупреждение: сильный туман ожидается днем 17 марта
Сильный туман ожидается местами на Луганщине в течение дня 17 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Днем 17 марта местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 11:15 56
«Днем 17 марта местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 11:15 56
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