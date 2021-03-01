Черноморский флот России начал слежение за фрегатом ВМС Испании

Фото: © Виталий Аньков / РИА НовостиВ Черное море вошел испанский эсминец Méndez Núñez, сообщили в Национальном центре управления обороной. За ним следят российские военные, передает РИА Новости.в ЂВ пятницу в черноморскую акваторию заходил другой испанский фрегат —"Кристобаль Колон".в ЂКорабли стран НАТО периодически курсируют в Черном море. Так, в январе там появлялись два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой.в ЂВ России неоднократно заявляли, что присутствие в акватории военных из других регионов не способствует стабильности.в ЂКонвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также конвенция предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.