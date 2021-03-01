На Донбассе погибла женщина в результате взрыва котла в частном доме



Происшествие случилось в частном домовладении по улице Елисеева. Взорвался котел на твердом топливе. В результате взрыва погибла женщина, 1983 года рождения.

«Всего за минувшие сутки в ДНР произошло 14 пожаров. Один из них — в Амвросиевском районе на территории лесного хозяйства. В результате происшествия уничтожена лесная подстилка на площади 1 га, сухая растительность на площади 20 га», — говорится в сообщении пресс-службы. Новости Донецка - Сегодня, 13:15 257 В Снежном в частном доме взорвался котел, в результате ЧП погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.Происшествие случилось в частном домовладении по улице Елисеева. Взорвался котел на твердом топливе. В результате взрыва погибла женщина, 1983 года рождения.«Всего за минувшие сутки в ДНР произошло 14 пожаров. Один из них — в Амвросиевском районе на территории лесного хозяйства. В результате происшествия уничтожена лесная подстилка на площади 1 га, сухая растительность на площади 20 га», — говорится в сообщении пресс-службы. Новости Донецка - Сегодня, 13:15 257

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