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На Донбассе погибла женщина в результате взрыва котла в частном доме

bot Сегодня, 14:1531Новости
На Донбассе погибла женщина в результате взрыва котла в частном доме
В Снежном в частном доме взорвался котел, в результате ЧП погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Происшествие случилось в частном домовладении по улице Елисеева. Взорвался котел на твердом топливе. В результате взрыва погибла женщина, 1983 года рождения.
«Всего за минувшие сутки в ДНР произошло 14 пожаров. Один из них — в Амвросиевском районе на территории лесного хозяйства. В результате происшествия уничтожена лесная подстилка на площади 1 га, сухая растительность на площади 20 га», — говорится в сообщении пресс-службы. Новости Донецка - Сегодня, 13:15 257

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