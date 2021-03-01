Более 2,5 тыс. алчевских школьников примут участие в общегородском Далевском диктанте (ФОТО)

Более 2,5 тыс. алчевских школьников примут участие в общегородском Далевском диктанте, проводимом в рамках объявленного главой ЛНР Леонидом Пасечником года Владимира Даля. Об этом сообщило управление внутренней политики администрации Алчевска."Более 2,5 тысячи школьников Алчевска в течение нескольких дней проверят свои знания в области русского языка, вспомнив творчество нашего земляка, Казака Луганского Владимира Ивановича Даля", - говорится в сообщении.В мэрии рассказали, что тексты диктантов, которые проходят в городе металлургов с 16 по 19 марта, подготовила группа учителей городского методического объединения."По состоянию на 17 марта уже 1,7 тысячи учащихся 7-11 классов из всех общеобразовательных учреждений города успешно написали Далевский диктант, обогатив свои знания о знаменитом земляке и проверив индивидуальный уровень грамотности", - сообщили в управлении образования администрации города.Владимир Иванович Даль (1801 - 1872) – писатель, врач, лексикограф, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка". Родился в поселке Луганский Завод (ныне Луганск) 10 (22) ноября 1801 года, с детства был очень привязан к родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский.В 1819 году закончил Петербургский Морской кадетский корпус, служил на флоте, затем изучал медицину в Дерптском университете (сейчас – Тартусский университет). В 1828-1829 году принимал участие в русско-турецкой войне, участвовал в сражениях, оперировал в условиях полевых госпиталей, отмечен наградами. Работал ординатором в военно-сухопутном госпитале Петербурга.Вскоре Даль всерьез занялся литературой. В 1832 году были опубликованы его "Русские сказки. Пяток первый". Был дружен с известными писателями и поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским. Вместе с Пушкиным путешествовал по России. Даль лечил Пушкина после роковой дуэли, присутствовал при кончине великого русского поэта.Даль написал более ста очерков, в которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники "Ботаника", "Зоология", а в 1838 году стал членом Петербургской академии наук. Но самой значительной и объемной работой остается "Толковый словарь", содержащий примерно 200 тысяч слов.С 1849 по 1859 год Даль проживал в Нижнем Новгороде, где служил управляющим удельной конторой, после переехал в Москву. За это время напечатал множество статей, работ. Первый том "Толкового словаря" вышел в 1861-м. А через год были опубликованы "Пословицы русского народа". Деятельность Даля была отмечена Ломоносовской премией. Часть лексикографического материала, который он собрал для своего "Толкового словаря", была передана им Борису Гринченко, составителю первого русско-украинского переводного словаря.Скончался Даль 22 сентября 1872 года.17 марта — Луганск