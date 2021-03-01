Дороги в ЛНР: скорая помощь не смогла доехать до больного — застряла в канаве.



В ведомстве рассказали, что автомобиль скорой помощи ночью 17 марта застрял в канаве, не доехав по пути на вызов «буквально два дома». Медики, не сумев самостоятельно вытащить машину, «отправились к больному пешком».

«По указанному адресу в район улицы Волгоградской был направлен дежурный караул государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ) №22. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили авто на сухой участок проезжей части», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 15:10 43 Стахановские спасатели помогли бригаде скорой помощи вытащить застрявший в канаве автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.В ведомстве рассказали, что автомобиль скорой помощи ночью 17 марта застрял в канаве, не доехав по пути на вызов «буквально два дома». Медики, не сумев самостоятельно вытащить машину, «отправились к больному пешком».«По указанному адресу в район улицы Волгоградской был направлен дежурный караул государственной пожарно-спасательной части (ГПСЧ) №22. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили авто на сухой участок проезжей части», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 15:10 43

Метки: {keywords}