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Министр здравоохранения вручила нагрудные знаки "За спасение жизни" отличившимся медикам (ФОТО)

root Сегодня, 15:3024Новости
Министр здравоохранения вручила нагрудные знаки "За спасение жизни" отличившимся медикам (ФОТО)


















Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко на прошедшей в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ) коллегии ведомства вручила нагрудные знаки "За спасение жизни" отличившимся в 2020 году медикам Республики. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.
"Завершающая, итоговая коллегия Министерства здравоохранения проходит в Луганске после ряда коллегий по территории Республики. Сегодня мы подведем черту под теми событиями, которые у нас прошли в 2020 году. Хочу сказать, что Луганск принял основной удар по борьбе с коронавирусной инфекцией, большая часть пациентов у нас получала лечение в клиниках Луганска", - сказала министр.
Она вручила ведомственные нагрудные знаки "За спасение жизни" и почетные грамоты Минздрава лучшим медикам ЛНР, а отличившиеся коллективы учреждений здравоохранения были отмечены благодарностями Правительства Республики.
"Учитывая большой наплыв пациентов с коронавирусной инфекцией, мы оказывали квалифицированную помощь и имеем определенные положительные результаты. Мы можем принимать пациентов, которые нуждаются в этом, и оказывать им помощь", - подчеркнул получивший нагрудный знак заведующий отделением интенсивной терапии и оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и выраженной дыхательной недостаточностью врач-анестезиолог ЛРКБ Сергей Травниченко.
После награждения участники коллегии обсудили уровень обеспеченности учреждений здравоохранения необходимым оборудованием и способы улучшения качества оказания медпомощи населению Республики.
Ранее коллегии Минздрава прошли в Свердловске, Алчевске, Красном Луче и Стаханове.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 119,9 млн, из них более 2,6 млн скончались. В ЛНР были подтверждены 3397 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
17 марта — Луганск

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