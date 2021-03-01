ЖДД приглашают предприятия ЛНР и ДНР к сотрудничеству по перевозке продукции

Трансграничный концерн (ТК) "Железные дороги Донбасса" (ЖДД), в состав которого входят предприятия "Луганская железная дорога" и "Донецкая железная дорога", приглашает промышленные предприятия ЛНР и ДНР к сотрудничеству по перевозке продукции железнодорожным транспортом. Об этом сообщили в ТК ЖДД.

"ТК "Железные дороги Донбасса" приглашает все заинтересованные промышленные предприятия Донецкой и Луганской Народных Республик присоединиться к взаимовыгодному сотрудничеству по перевозке железнодорожным транспортом продукции, которая подвержена влиянию атмосферных осадков и может быть перевезена в крытых вагонах", – говорится в сообщении.

В ЖДД отметили, что концерном проведена работа по привлечению железнодорожного транспорта к перевозкам мукомольной продукции, что позволило мукомольным комбинатам ДНР доставлять свою продукцию в вагонах "Донецкой железной дороги" потребителям, в том числе и в соседние государства.

"Благодаря содействию ТК "Железные дороги Донбасса" достигнуты долгосрочные договоренности с Ясиноватским комбинатом хлебопродуктов по перевозке мукомольной продукции железнодорожным транспортом как по территории Донецкой Народной Республики, так и за ее пределы. На сегодня донецкие железнодорожники доставили более 100 тонн высококачественной муки производства Ясиноватского комбината хлебопродуктов конечному потребителю", – рассказали в ТК.

Там добавили, что сотрудничество позволит комбинату увеличить объем реализуемой продукции и сократить срок доставки товара конечному потребителю, а "Донецкой железной дороге" "увеличить объем перевозок грузов, и, как следствие, денежные поступления, а также задействовать в перевозках ранее не востребованный крытый подвижной состав".

Ранее в ЖДД сообщали, что грузопассажирская железнодорожная станция Марусино в Красном Луче с 1 января 2021 года временно возобновила работу для выполнения коммерческих операций по приему и выдаче грузов. По состоянию на 26 января железнодорожники отправили с этой станции около 100 вагонов с грузами и заключили ряд договоров с предприятиями.

Генеральный директор - председатель правления концерна Василий Назарян отмечал, что ТК "Железные дороги Донбасса" из-за ограничений, введенных с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в 2020 году не смог выполнить план по перевозкам и выручке.

Назарян также информировал, что ТК ЖДД в 2020 году освоил 400 млн руб.

В "Луганской железной дороге" отмечали, что, находясь в составе концерна, предприятие освоило 250 млн руб. на модернизацию подвижного состава и инфраструктуры.

17 марта — Луганск