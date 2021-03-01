Киев призвал Германию "вернуть" Украине Крым

"Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие", — пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.

Фото: © МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин приложить все усилия для "возвращения" Крыма Украине, передает РИА Новости.По его мнению, именно на ФРГ лежит "моральная обязанность" сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать.в Ђв ЂПоэтому, считает дипломат, Германия, учитывая ее "колониальное прошлое в Крыму" и миллионы украинских жертв фашистского террора, должна использовать все политические и экономические инструменты для "возвращения" полуострова в состав Украины.в ЂКрым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Киев заявлял о планах обсудить вопрос его "возвращения" на саммите "Крымской платформы", запланированном на 23 августа.