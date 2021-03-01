Донецкая и Луганская области перешли в «оранжевую» зону карантина
По состоянию на 17 марта «оранжевая зона» адаптивного карантина в Украине снова расширилась. В нее, в том числе, вошли Луганская и Донецкая области.
По словам главы МОЗ, в «оранжевой» зоне ограничения будут такими же, как и в «желтой», но соблюдение противоэпидемических мероприятий будет усиленно контролироваться. Также местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
То есть в Луганской и Донецкой области запрещается:
• проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, можно, но только при условии, что помещение заполнено не более, чем на 50%, либо же если на каждого посетителя приходится не менее 4 квадратных метров (если мероприятие проводят на открытом воздухе);
• можно посещать учебные заведения группами более 20 человек;
• разрешено проведения матчей командных игровых видов спорта со зрителями на трибунах, но с ограничениями по количеству заполненных мест;
• работа ресторанов, баров и кафе разрешается до 24 часов (раньше — до 23 часов). Новости Региона - Сегодня, 16:04 132
По словам главы МОЗ, в «оранжевой» зоне ограничения будут такими же, как и в «желтой», но соблюдение противоэпидемических мероприятий будет усиленно контролироваться. Также местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
То есть в Луганской и Донецкой области запрещается:
• проводить культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и другие мероприятия, в том числе с размещением стоя, можно, но только при условии, что помещение заполнено не более, чем на 50%, либо же если на каждого посетителя приходится не менее 4 квадратных метров (если мероприятие проводят на открытом воздухе);
• можно посещать учебные заведения группами более 20 человек;
• разрешено проведения матчей командных игровых видов спорта со зрителями на трибунах, но с ограничениями по количеству заполненных мест;
• работа ресторанов, баров и кафе разрешается до 24 часов (раньше — до 23 часов). Новости Региона - Сегодня, 16:04 132
Метки: {keywords}