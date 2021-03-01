Третий месяц без зарплаты бюджетники Станично-Луганского района из-за «децентрализации». ФОТО
На Луганщине в связи с изменением админустройства и передачей полномочий в общины, возникли проблемы с выплатой зарплаты работникам образования, культуры, спорта ликвидованованого Станично-Луганского района.
Как сообщается на странице Территориальные общины Станично-Луганского района в Facebook, проблема невыплаты заработной платы коснулась также и работников централизованной бухгалтерии отдела образования ликвидированной Станично-Луганской райгосадминистрации, передает Depo.Донбасс.
Работники этой бухгалтерии говорят, что заработную плату им выплачивали из местного бюджета, но район ликвидирован, Станично-Луганский районный совет, как распорядителя средств — ликвидировали, РГА реорганизована путем присоединения к РГА города Счастье, а зарплата не выплачена.
«Местной ОТО мы не нужны. За январь, февраль заработную плату нам выплачивать не собираются. Что делать?», — жалуются работники.
Отмечается, что согласно закону, вопрос по расчетам с работниками отделов районной государственной администрации, которые финансировались из районного бюджета и упраздняются, должен решаться новоизбранным районным советом, в этом случае Счастьенским райсоветом.
«Но, к сожалению, новоизбранный Счастьенский районный совет провел уже семь сессий, и ни разу не поставил вопрос о выделении средств на погашение задолженности по заработной плате работникам централизованной бухгалтерии. 25 марта Счастьенский районный совет планирует созвать уже восьмую сессию. На рассмотрение депутатов выносится 11 вопросов, среди которых вопроса о зарплате нет», — говорят работники бухгалтерии.
В то же время отмечается, что в Счастьенском районном бюджете «мертвым грузом» лежат миллионы гривен, которые оставались на 31 декабря 2020 года в Станично-Луганском районном бюджете, и были, согласно Бюджетному кодексу, перечислены в Счастьенский районный бюджет.
Напомним, на Луганщине после изменения административно-территориального устройства осталось 8 районов вместо 18: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский — на оккупированной территории; Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский — на подконтрольной территории. Новости Региона - Сегодня, 17:30 108
Как сообщается на странице Территориальные общины Станично-Луганского района в Facebook, проблема невыплаты заработной платы коснулась также и работников централизованной бухгалтерии отдела образования ликвидированной Станично-Луганской райгосадминистрации, передает Depo.Донбасс.
Работники этой бухгалтерии говорят, что заработную плату им выплачивали из местного бюджета, но район ликвидирован, Станично-Луганский районный совет, как распорядителя средств — ликвидировали, РГА реорганизована путем присоединения к РГА города Счастье, а зарплата не выплачена.
«Местной ОТО мы не нужны. За январь, февраль заработную плату нам выплачивать не собираются. Что делать?», — жалуются работники.
Отмечается, что согласно закону, вопрос по расчетам с работниками отделов районной государственной администрации, которые финансировались из районного бюджета и упраздняются, должен решаться новоизбранным районным советом, в этом случае Счастьенским райсоветом.
«Но, к сожалению, новоизбранный Счастьенский районный совет провел уже семь сессий, и ни разу не поставил вопрос о выделении средств на погашение задолженности по заработной плате работникам централизованной бухгалтерии. 25 марта Счастьенский районный совет планирует созвать уже восьмую сессию. На рассмотрение депутатов выносится 11 вопросов, среди которых вопроса о зарплате нет», — говорят работники бухгалтерии.
В то же время отмечается, что в Счастьенском районном бюджете «мертвым грузом» лежат миллионы гривен, которые оставались на 31 декабря 2020 года в Станично-Луганском районном бюджете, и были, согласно Бюджетному кодексу, перечислены в Счастьенский районный бюджет.
Напомним, на Луганщине после изменения административно-территориального устройства осталось 8 районов вместо 18: Алчевский, Должанский, Луганский, Ровеньковский — на оккупированной территории; Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский — на подконтрольной территории. Новости Региона - Сегодня, 17:30 108
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