Из Лисичанска будут ходить поезда в Одессу и Николаев

Из Лисичанска можно будет попасть в Одессу прямым поездом через Харьков — №59/60 «Одесса — Харьков — Лисичанск».Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці".Вместе с тем, УЗ также запускает новые поезда из Мариуполя в Одессу (№142/141 Мариуполь — Одесса) и из Лисичанска в Николаев (№240/239 Лисичанск — Николаев).В «Укрзалізниці" начало движения новых поездов анонсируют на май-июнь 2021.Также в организации отметили, что список и нумерация пока еще ориентировочные, а финальное назначения поездов будет зависеть от пассажиропотока и ситуации с коронавирусом в Украине. Новости Украины - Сегодня, 17:16 109