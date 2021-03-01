Из Лисичанска будут ходить поезда в Одессу и Николаев
Запуск анонсировали на май-июнь 2021 года
Из Лисичанска можно будет попасть в Одессу прямым поездом через Харьков — №59/60 «Одесса — Харьков — Лисичанск».
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці".
Вместе с тем, УЗ также запускает новые поезда из Мариуполя в Одессу (№142/141 Мариуполь — Одесса) и из Лисичанска в Николаев (№240/239 Лисичанск — Николаев).
В «Укрзалізниці" начало движения новых поездов анонсируют на май-июнь 2021.
Также в организации отметили, что список и нумерация пока еще ориентировочные, а финальное назначения поездов будет зависеть от пассажиропотока и ситуации с коронавирусом в Украине. Новости Украины - Сегодня, 17:16 109
Из Лисичанска можно будет попасть в Одессу прямым поездом через Харьков — №59/60 «Одесса — Харьков — Лисичанск».
Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці".
Вместе с тем, УЗ также запускает новые поезда из Мариуполя в Одессу (№142/141 Мариуполь — Одесса) и из Лисичанска в Николаев (№240/239 Лисичанск — Николаев).
В «Укрзалізниці" начало движения новых поездов анонсируют на май-июнь 2021.
Также в организации отметили, что список и нумерация пока еще ориентировочные, а финальное назначения поездов будет зависеть от пассажиропотока и ситуации с коронавирусом в Украине. Новости Украины - Сегодня, 17:16 109
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