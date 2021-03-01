Бойцы ВСУ спрятали гранаты и мины в подвале жилого дома в Крымском – Народная милиция

Киевские силовики спрятали гранаты и противопехотные мины в тайнике, оборудованном в подвале жилого дома в селе Крымское. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"15 марта сотрудниками СБУ в ходе поисковых мероприятий в подвале жилого дома на окраине населенного пункта Крымское был обнаружен очередной схрон боеприпасов и взрывчатых веществ, включающий гранаты Ф-1, РГД-5, противопехотные мины МОН-90 и ПМН-2, - сказал он. - После опроса жильцов дома было установлено, что подвальное помещение, в котором обнаружен схрон, неоднократно посещали боевики 14-й бригады".

Официальный представитель подчеркнул, что "формальное участие Украины в Конвенции о запрете противопехотных мин от 1997 года не мешает Киеву применять их в Донбассе", при этом использование этих боеприпасов противоречит украинскому законодательству.

"Обращаем внимание мирных жителей, проживающих на временно подконтрольной Украине территории, на необходимость соблюдения осторожности при перемещении вблизи расположения подразделений ВСУ с целью сохранения своей жизни и здоровья", - добавил Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

17 марта — Луганск