Названа пропускная способность нового КПВВ на Донбассе
КПВВ в Счастье готов ежедневно пропускать десять тысяч человек и пять тысяч машин.
Контрольный пункт въезда-выезда Счастье посетил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Пограничники рассказали ему, что КПВВ готов ежедневно пропускать десять тысяч человек и пять тысяч машин, ради чего привлечено достаточное количество специалистов и служебных собак.
Для удобства путешествующих здесь работают отделения «Ощадбанка» и «Укрпочты», а также центр предоставления административных услуг.
Осталась «сущая ерунда» — чтобы стороны договорились об открытии движения через данный гуманитарный коридор на линии разграничения. А пока этого нет, колоссальные деньги, потраченные Украиной на обустройство и поддержание КПВВ «Счастье», выбрасываются на ветер. Новости Региона - Сегодня, 18:00 283
Контрольный пункт въезда-выезда Счастье посетил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов. Пограничники рассказали ему, что КПВВ готов ежедневно пропускать десять тысяч человек и пять тысяч машин, ради чего привлечено достаточное количество специалистов и служебных собак.
Для удобства путешествующих здесь работают отделения «Ощадбанка» и «Укрпочты», а также центр предоставления административных услуг.
Осталась «сущая ерунда» — чтобы стороны договорились об открытии движения через данный гуманитарный коридор на линии разграничения. А пока этого нет, колоссальные деньги, потраченные Украиной на обустройство и поддержание КПВВ «Счастье», выбрасываются на ветер. Новости Региона - Сегодня, 18:00 283
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