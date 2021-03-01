Тихановская попросила США добиться международной изоляции Лукашенко

"Мы призываем США ввести санкции против государственных предприятий, юридической системы и олигархов (Белоруссии - ред.). Санкции - одна из наиболее эффективных мер", - сказала Тихановская в ходе слушаний в международном комитете палаты представителей конгресса США.

"Мы призываем США использовать свою дипломатию, чтобы изолировать Лукашенко, сдерживая международные договоренности между режимом Лукашенко и другими странами", - сказала она.

Фото: ReutersЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила США ввести санкции против белорусских госпредприятий, юридической системы и олигархов, призвала Вашингтон использовать свою дипломатию ради международной изоляции белорусского лидера Александра Лукашенко, передает РИА Новости.в Ђв ЂМероприятие проходило в онлайн-формате. Тихановская также призвала США использовать свои дипломатические возможности, чтобы добиться международной изоляции Лукашенко.в Ђв ЂТакже Тихановская призвала изолировать белорусскую власть "политически и экономически".в ЂПосле прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.в ЂОппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, Минском объявлена в розыск.