Вузы ЛНР обсудили план работы в рамках создаваемой Ассоциации студенческого самоуправления (ФОТО)

Представители высших учебных заведений ЛНР провели встречу, на которой обсудили план работы создаваемой при Министерстве образования и науки ЛНР Ассоциации студенческого самоуправления. Об этом из Центра развития детского и молодежного движения (ЦРДМ), где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ."Я бы хотел, чтобы тот формат, который мы в начале года задекларировали, создавая площадку для всего студенческого сообщества, действительно давал возможность проводить общие мероприятия, чтобы у студентов разных вузов было прямое общение и консолидация того опыта, который у вас есть", - сказал, открывая встречу, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.Он пожелал молодым людям успехов "на тернистом, но интересном пути".Представители учебных заведений представили свои предложения по проведению межвузовских мероприятий, а также согласовали создание пяти комитетов при ассоциации: комитета по образованию и научно-исследовательской работе, комитета по патриотическому воспитанию и правовой помощи студентам, комитета по культуре и искусству, комитета по социальной помощи, волонтерского движения и молодежно-трудовых отрядов и комитета по спорту и здоровому образу жизни."Нам хотелось бы, чтобы повысилась активность студенческой молодежи в общественной и социально-политической жизни нашей Республики, чтобы они чувствовали свою и причастность, и ответственность, и гордость, что они могут построить ту Республику, которую они хотят", - сказала первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.Она отметил, что одним из главных девизов ассоциации является: "Мы вместе"."У нас прошла оптимизация (системы высшего образования), в рамках оптимизации были определены профильные вузы, и теперь у них нет необходимости конкурировать, им не надо соревноваться, им надо просто друг друга дополнять", - подчеркнула замминистра.Представитель Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Андрей Самойлов отметил, что "ассоциация должна показать, чего хотят студенты, и доказать, что они способны на многое"."Ассоциация студенческого самоуправления всех образовательных учреждений высшего образования Луганской Народной Республики ставит основной целью объединение студентов. Я думаю, что у ассоциации хорошие перспективы, и в дальнейшем это приведет к успеху", - спрогнозировал активист.Студентка Луганского государственного аграрного университета Виолетта Ермакова отметила, что заинтересованность в совместной работе у представителей разных вузов уже начала проявляться: "они горячо спорили во время обсуждения плана работы, приходили к компромиссам, предлагали свои проекты, которые специально разработали для реализации в рамках объединенного органа"."Проведение ассоциации дает возможность студентам вузов нашей Республики проявить свои творческие способности, а также выразить свою гражданскую позицию", – подчеркнула она.Ранее главный специалист отдела высшего, дополнительного профессионального образования и науки Минобразования ЛНР Андрей Дембицкий сообщал, что студенты вузов Республики инициировали создание Ассоциации студенческого самоуправления, действующей при Министерстве образования и науки ЛНР. Ее основными задачами будут патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, организация и проведение масштабных республиканских мероприятий при участии студенческого самоуправления.17 марта — Луганск