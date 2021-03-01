Сильный дождь, туман и гололед ожидаются в Республике ночью и утром 18 марта

Сильный дождь, туман и гололедные отложения ожидаются ночью и утром 18 марта на территории Республики. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

"Ночью и утром 18 марта в Луганске, местами по территории ЛНР ожидаются: сильный дождь с мокрым снегом; местами по территории ЛНР туман, видимость в тумане менее 500 м; гололедные отложения", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Гололедно-изморозевые отложения могут быть простыми, когда отмечается один вид отложений (иней, изморозь, гололед, мокрый снег), или сложными, когда отмечается несколько чередующихся слоев различных отложений – например, гололед и изморозь или изморозь и мокрый снег. Гололед – опасное явление, особенно для энергетиков и автомобилистов, так как трудно предсказывается и обычно быстро и интенсивно развивается.

Сильные осадки – продолжительное интенсивное выпадение снега, дождя или града в количестве 20 мм и более за 12 часов и менее, приводящее к значительному ухудшению видимости и затруднению движения транспорта.

17 марта — Луганск