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Общественники Перевальска провели урок мужества, посвященный памяти защитников Донбасса (ФОТО)

root Сегодня, 19:3025Новости
Общественники Перевальска провели урок мужества, посвященный памяти защитников Донбасса (ФОТО)






Урок мужества, посвященный памяти погибших защитников Республик Донбасса, прошел в Перевальске. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения "Мир Луганщине".
Собравшиеся обсудили события Русской весны и становление Республики. Председатель перевальской районной организации "Афганцы Чернобыля" Татьяна Сокол рассказала молодежи о своем муже Александре Соколе, который являлся первым комендантом Перевальска и погиб в районе Попасной в боях за Республику.
"Никто не ожидал такой жестокости со стороны украинских властей, - сказала общественница. - В современном демократическом мире очень сложно представить государство, которое убивает своих мирных жителей. У наших ополченцев не было другого выхода, кроме как взять в руки оружие и встать за защиту своей Родины, своего дома и своих близких".
Депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков добавил, что ставшие на защиту Республики люди отстаивают "правдивую историю, общие идеалы и ценности".
"Наша с вами задача - нести эту идеологию. Я призываю вас понимать, за что вы любите свою Родину, ради чего вы боретесь, ради чего вы живете. Ответив на эти вопросы, ваша жизнь наполнится не только смыслом, но и новыми красками. Я уверен, у вас обязательно все получится, только не останавливайтесь", - обратился к молодежи парламентарий.
Участники встречи почтили память погибших защитников Донбасса минутой молчания.
17 марта — Луганск

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