Общественники Перевальска провели урок мужества, посвященный памяти защитников Донбасса (ФОТО)

Урок мужества, посвященный памяти погибших защитников Республик Донбасса, прошел в Перевальске. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения "Мир Луганщине".Собравшиеся обсудили события Русской весны и становление Республики. Председатель перевальской районной организации "Афганцы Чернобыля" Татьяна Сокол рассказала молодежи о своем муже Александре Соколе, который являлся первым комендантом Перевальска и погиб в районе Попасной в боях за Республику."Никто не ожидал такой жестокости со стороны украинских властей, - сказала общественница. - В современном демократическом мире очень сложно представить государство, которое убивает своих мирных жителей. У наших ополченцев не было другого выхода, кроме как взять в руки оружие и встать за защиту своей Родины, своего дома и своих близких".Депутат Народного Совета ЛНР Владимир Поляков добавил, что ставшие на защиту Республики люди отстаивают "правдивую историю, общие идеалы и ценности"."Наша с вами задача - нести эту идеологию. Я призываю вас понимать, за что вы любите свою Родину, ради чего вы боретесь, ради чего вы живете. Ответив на эти вопросы, ваша жизнь наполнится не только смыслом, но и новыми красками. Я уверен, у вас обязательно все получится, только не останавливайтесь", - обратился к молодежи парламентарий.Участники встречи почтили память погибших защитников Донбасса минутой молчания.17 марта — Луганск