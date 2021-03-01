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Польша вводит локдаун из-за ситуации с коронавирусом

root Сегодня, 20:000Новости
Польша вводит локдаун из-за ситуации с коронавирусом
Фото: Reuters
Вся территория Польши переходит в режим локдауна, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает RT.
«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, если пренебречь ситуацией, суточный прирост через неделю может составить 30 тыс. заболевших.
«Это цифры, которые представляют угрозу для функционирования системы здравоохранения», — сказал он.

Ранее Недзельский заявил, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше за неделю составил 75%, в случае сохранения такой динамики возможно введение новых ограничительных мер по всей стране.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ситуация с распространением коронавируса в Евросоюзе вновь ухудшается.

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