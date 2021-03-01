Польша вводит локдаун из-за ситуации с коронавирусом

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», — цитирует РИА Новости министра.

«Это цифры, которые представляют угрозу для функционирования системы здравоохранения», — сказал он.

Фото: ReutersВся территория Польши переходит в режим локдауна, сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передает RT.По его словам, если пренебречь ситуацией, суточный прирост через неделю может составить 30 тыс. заболевших.Ранее Недзельский заявил, что прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше за неделю составил 75%, в случае сохранения такой динамики возможно введение новых ограничительных мер по всей стране.По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ситуация с распространением коронавируса в Евросоюзе вновь ухудшается.