Синоптики прогнозируют днем 18 марта в ЛНР до 7 градусов тепла и дождь

Температура воздуха в Республике 18 марта будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до 7 градусов тепла днем, местами пройдет сильный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 17 марта до 21:00 18 марта на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, временами дождь, ночью и утром с мокрым снегом, ночью и утром местами сильные осадки, туман, слабое налипание мокрого снега, гололедные отложения; на дорогах местами гололедица, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 2 – плюс 3 градуса, днем 2-7 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – 2 градуса тепла, днем – плюс 4-6 градусов.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью ожидается минус 1 – плюс 1 градус ночью и 2-4 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от нуля до 2 градусов ниже нуля ночью и от 4 до 6 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 180 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 18 марта метеорологи отмечали в 1917 и 1987 годах – минус 15,8 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1989 году и составляла плюс 20,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 марта – 05:59, время захода – 19:05. Продолжительность светового дня составит 13 часов 06 минут.

По предварительному прогнозу, 19-20 марта сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха постепенно понизится на 1-3 градуса.

17 марта — Луганск