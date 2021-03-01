Луганский Молодежный совет запустил челлендж "Дорогами добра"

Активисты Молодежного совета при администрации Луганска запустили челлендж "Дорогами добра", целью которого является побудить население к полезным обществу поступкам. Об этом ЛИЦ сообщил один из организаторов проекта Николай Грибиниченко.

"Идеей Молодежного совета стала пропаганда добрых дел среди жителей Республики. Мы хотим напомнить людям о том, что мир – это не только то место, где приходится сталкиваться с трудностями, и показать, что среди окружающих есть те, которые готовы прийти на помощь", - сказал активист.

Он уточнил, что присоединиться к челленджу может любой желающий, опубликовав в группе "Дорогами добра" в социальной сети "ВКонтакте" текстовый, фото- или видеоматериал, рассказывающий о своем поступке, который был направлен на помощь людям, животным, защиту окружающей среды и так далее.

"Такой формат позволит показать пример другим, обратить внимание на определенные проблемы", - добавил Грибиниченко.

Представитель Молодежного совета добавил, что, в частности, реализация проекта направлена на объединение молодых людей, "желающих сделать мир вокруг себя лучше".

"После того, как соберется актив, мы планируем проводить тематические недели. Допустим, неделя по благоустройству территории, в ходе которой активисты будут проводить соответствующие мероприятия в этом направлении. Или неделя, посвященная борьбе с какими-то общественными проблемами, которым раньше не уделялось достаточно внимания. Одна из них - буллинг в школе. То есть, мы хотим набрать как можно больше участников и в дальнейшем приобщать их к реализации других идей. Надеемся, это будет интересно для всех и каждого", - сказал он.

17 марта — Луганск